吉野家は14日午前11時から28日午後3時まで、全国の店舗で「トッピング祭」を開催する。人気のトッピング6種類を本体価格100円（店内税込110円、テイクアウト税込108円）で提供する期間限定企画となる。【写真】人気トッピング6種類が100円「トッピング祭」開催牛丼はもちろん、定食や話題の牛丼・油そばセットなど、さまざまなメニューに合わせて自由に組み合わせられるのが特徴。店内飲食だけでなく、持ち帰りでも利用できる