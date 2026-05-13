結婚をした後の旧姓の使用の拡大に関する法案について、政府は、今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。結婚で姓が変わった人が旧姓を通称として使うことの法制化は、高市総理大臣が就任前から訴えていて、政府は、戸籍制度を維持した上で、公的な文書に旧姓を単独で記載できるようにすることなどを検討していました。しかし、法案の審議が見込まれる衆参の内閣委員会は他の法案も抱えていて、政府関係者によりますと、