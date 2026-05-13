快進撃中のM!LKが、26/5/18付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月4日〜5月10日）で3週連続1・2位独占を果たした。同一アーティストによる3週連続1・2位独占は、25/7/14付のMrs. GREEN APPLE以来、10ヶ月ぶりで今年度初。男性アーティストとしては、Official髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぎ、史上5組目となった。【グラフ】アーティスト別TOP500総再生数の推移＆ランクイン楽曲数5週連