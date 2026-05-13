米中首脳会談に向けアメリカのトランプ大統領は今夜、中国・北京に到着します。トランプ大統領：（イラン情勢を）じっくり話し合うつもりだ。習主席は比較的良い対応をしてきたと思う。米中首脳会談はあすから2日間にわたって行われます。トランプ大統領は出発に先立ち、習主席との会談でイラン情勢が議題になるとの考えを示しましたが、戦闘終結に向けた交渉での中国の支援は必要ないとの認識を示しました。そのうえで「話し合う