ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。質疑応答では、一番好きだったプログラムと苦労したプログラムを問われた。「一番好きなプログラムが（質問で）一番困ります。えー、どうしよう」と悩み、「シニアに上がって