「犬は家族に順位付けをする」って本当？ 「犬は家族に順位付けをする」という説を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。この説によると、犬は自分も含めて家族に順位を付け、自分より上位の家族の言うことにはよく従い、下位の家族の言うことには従わないといいます。 長年広く浸透していた説ですが、近年の犬の研究により、現在は間違いとされています。元々この説は、犬の祖先とされるオオカミが群れの中で