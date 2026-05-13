FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、コラボソング「奇跡じゃない」を6月3日に配信リリース。また、お互いのデビュー20周年を記念し、東京ガーデンシアターにてツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY'S×いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチま SHOW!!～』を6月20日、21日に開催する。 （関連：FUNKY MONKEY BABYSがシーンに残したもの メロフロӦ