ソニーは、新型Androidスマートフォン「Xperia 1 VIII」（エクスペリア ワン マークエイト、XQ-GE44）を6月11日に発売する。市場推定価格は23万6000円～。 市場推定価格は12GB/256GBモデルが23万6000円前後。12GB/512GBモデルが25万2000円前後で16GB/512GBモデルは26万9000円前後、16GB/1TBモデルは30万円前後となる。 デザイン刷新、「原石」がコンセプト Xperia 1 VIIIは、Xperiaシリ&