元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんは5月13日、自身のInstagramを更新。「2週間ぶりの彼女」とつづり、男性とのツーショットを公開しました。【写真】赤西仁＆彼女？ のツーショット「もっとカップル写真ください」赤西仁さんは「2週間ぶりの彼女」とつづり、写真を1枚載せています。薄暗い室内でテーブルを囲みながら、グラスを手に赤西さんと俳優の山田孝之さんがカメラに向かってポーズを取る様子です。赤西さんは眼鏡姿でベージュの