若葉がまぶしく輝き、絶好のドライブ日和が続くこの季節は、街を行き交う車のナンバーにもふと目が留まります。特定のエリアが持つ「富裕層が多く住む」というイメージは、全国どこへ行っても変わらぬ憧れの対象となるようです。All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県