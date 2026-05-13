桂文珍（77）は13日、大阪市内で「吉例88第四十四回桂文珍独演会」（8月8日、なんばグランド花月）の発表会見に出席した。今回も新作、古典と3作を予定。その中にはいつものように時事ネタを交えて、笑いを誘うつもりだ。「誰をイジるか？」との質問には「トランプさんでしょうね」と即答した。「あの人はねえ」と群馬県の草津温泉の「湯もみ」を引き合いに出し、トランプ大統領は「荒波を立ててる感じ」と指摘。「今の時