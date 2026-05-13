◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で右前打を放ち、3試合ぶりの安打を放った。初回の第1打席、相手先発・ハウザーに対し1ボール2ストライクからの4球目、低めチェンジアップを最後は右手一本で弾き返し、一、二塁間を破る右前打とし、久々にHランプを灯した。その後