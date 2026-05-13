桂文珍（77）は13日、大阪市内で「吉例88第四十四回桂文珍独演会」（8月8日、なんばグランド花月）の発表会見に出席。「88の会ですから、元気なうちは88歳まで続けたい」と意欲を語った。上方落語界では夏の恒例行事となった独演会。「元気な間は3本やります」と今年も3作を用意している。新作はできあがったばかりの「ナム（2乗）アル（2乗）」。「地方創生の難しい時代のギリギリ村の噺」だ。過疎の村の廃業寸前のお寺に