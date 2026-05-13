不倫に裏金、失言、ハラスメント─。今も昔も議員の不祥事は数知れず、辞職に追い込まれる議員がいれば、現職にしがみつく面々もいて、国民の不満は募るばかりだ。そこで、30代〜60代男女500人にアンケート。不祥事を起こした現職の国会議員で、引退してほしいと思う人は誰ですか？【結果一覧】「もう引退してほしい」不祥事議員ランキングTOP5日本維新の会の体質を表した5位5位は中条きよし氏（80）。アンケートには、「国