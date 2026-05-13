◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。課題の初回を無失点で立ち上がった。落ち着いたマウンドさばきだった。先頭の李政厚（イ・ジョンフ）をカーブで右飛に打ち取ると、続くアラエスはフルカウントまで粘られたが、最後は97.4マイル（約156.8キロ）直球で中飛。3番・シュミットはスプリットで空振