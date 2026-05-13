シンガー・ソングライター谷山浩子（69）が12日、自身のXを更新。がん治療による副作用を報告した。「抗がん剤が命を守ってくれてるのはわかってるけど声と指を攻撃してくるのほんと厄介…明日（もう今日）も闘うよ。がんばれ自分」とポスト。20年に乳がんと診断されたことを公表している。谷山は1972年（昭47）に「銀河系はやっぱりまわってる」でデビュー。「お早ようございますの帽子屋さん」、「ねこの森には帰れない」などの