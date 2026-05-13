元フジテレビのフリーアナウンサー、長坂哲夫（59）が12日までに、自身のXを更新。女子プロレスの実況を志願した。「すべての女子プロレスの関係者のみなさま女子プロの実況させてください。ご興味ある方々、ご推薦含めDMください。死ぬまでに一緒に盛り上がりたいのです。#元全女プロレスアナ#女子プロレス」とポストした。長坂アナは早大法学部を卒業して、1990年（平2）にフジテレビに入社。スポーツ実況中継のエースとし