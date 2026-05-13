T.M.Revolution西川貴教（55）が13日、Xを更新。デビュー30周年を迎えたことを報告した。西川は「お陰様をもちまして、T.M.Revolutionはデビュー30周年を迎えることができました」と報告。「いつも支えて下さる皆さまをはじめ、関係者の皆さまのお力添えの賜物と、心より感謝申し上げます。これからも初心を忘れず、少しでも皆さまの心に寄り添えるよう、一層精進して参ります」と感謝と意気込みをつづった。西川はビジュアル系ロ