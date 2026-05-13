駅から遠い土地を持っていると、「なかなか売れない」「使い道がない」と悩むことがあります。そんな中、不動産会社から「資材置き場として貸せるかもしれません」と提案されると、毎月5万円の収入は魅力的に感じるでしょう。 しかし、土地を事業用として貸す場合は、住宅の賃貸とは違った注意点があります。契約内容をよく確認しないまま貸してしまうと、不法投棄や近隣トラブル、原状回復費用などで困るケースもあ