『スター・ウォーズ』ドラマ「スター・ウォーズ：アソーカ」シーズン2は、2027年初頭にDisney+で配信開始となる見込みだ。米が伝えた。これまでは2026年配信予定とされていたが、正式な配信時期が改めて示された形となる。 本情報は、米ニューヨークで開催されたディズニーのアップフロント・プレゼンテーションにて明らかになったもの。同イベントではシー