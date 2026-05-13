６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表と同じ１次リーグＦ組のスウェーデン代表は日にメンバーを発表した。世界的ストライカーのＦＷビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）、ＦＷアレクサンドル・イサク（リバプール）、ＦＷアントニー・エランガ（ニューカッスル）ら２６人が選ばれた。オランダ、チュニジアに続いて１次リーグ第３戦（２５日＝日本時間２６日）で日本と対戦する。スウェーデンのグレアム・ポッタ