【漫画】本編を読む『おなかよわい子ちゃん万年不調な私の胃腸が教えてくれたこと』（鳥頭ゆば：著、小幡泰介：解説/KADOKAWA）は、いわゆる「おなかよわい民」の日常を、コミカルかつ温かいタッチで描き出した作品である。主人公のポポ美はどこにでもいる会社員だが、人知れず抱えている悩みがあった。それは、約1年前から続く原因不明のおなかの不調だ。電車に乗ったとき、仕事で緊張したとき、食事後など。そのような場面で