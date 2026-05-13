メーガン妃は父親のトーマス・マークルさんと約７年間疎遠だったと報じられているが、昨年末、父親が深刻な健康問題を抱えたことをきっかけに、２人は連絡を取り合ったと言われている。さらに父親は５月になって治療を続けるために米国に戻っており、娘との再会があり得るのではないかと見られている。英紙エクスプレスが先日、報じた。トーマスさんは昨年フィリピンで１２月に約３時間に及ぶ大手術で左脚の切断手術を受け、メ