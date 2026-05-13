UCCジャパンは7月1日、兵庫県神戸市の「UCCコーヒー博物館」をリニューアルオープンする。神戸で35年以上にわたりコーヒー文化を伝えてきた施設が、科学やサステナビリティ、体験の要素を強め、幅広い層にコーヒーの魅力を伝える場へ進化する。従来の歴史や文化を伝える展示を活かしつつ、研究開発の知見を生かした新エリアや、フードペアリング、ペーパードリップ、ブレンドづくり、3Dラテアートなどの体験コンテンツを設ける。UC