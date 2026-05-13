女優パク・ボヨンが、デビュー20周年を記念して写真展を開催する。5月13日、所属事務所BHエンターテインメントによると、パク・ボヨンのデビュー20周年を記念する特別写真展「Somewhere in between」が、5月25日から5月31日までソウル・城東（ソンドン）区のPlatz 2で開催される。【写真】パク・ボヨン、19歳上俳優との「熱愛説」に言及今回の写真展は、長年大衆に愛されてきたパク・ボヨンの軌跡と、これからも続いていく物語を収