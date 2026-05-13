Mizkan(ミツカン)や日清製粉、はくばくなど16社が参画する(一社)発酵性食物繊維普及プロジェクトは5月11日、都内で「新腸活最前線 発酵性食物繊維“腸×肌”トレンド発表会」をメディア向けに開いた。同団体は昨年発足し、2年目の活動に入った。世界的に食物繊維への注目が高まっている中、様々な健康効果が報告されている発酵性食物繊維に関しては日本が先駆的な立場にあるとして、科学的側面から店頭プロモーションまで、様々な