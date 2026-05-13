女性が見せる「弱さ」は「女らしさ」につながります。そして、男性を「自分が守らなくては！」という男らしい気持ちにさせるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「女性の『意外な弱さ』にキュンとする瞬間９パターン」をご紹介します。【１】ちょっとした荷物を重そうに運んでいるとき「いろいろ助けてあげたくなっちゃう」（２０代男性）など、女性のか弱さを目の当たりにして、男らしさを発揮す