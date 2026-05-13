資料津田の松原（さぬき市） 香川県さぬき市の津田の松原琴林公園で2026年5月30日、「ぐるぐる横丁」と題したイベントが開催されます。入場無料。 関西から香川に移住した2人の女性が企画し、実行委員会を立ち上げて県内を中心とした店舗などに出店を呼び掛けて初めて開催します。 19の飲食店舗と軽スポーツ、子ども向けのワークショップなどが横丁を形成し、夕暮れ時の海辺で月明りと潮の香りを感じなが