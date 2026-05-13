プロ野球選手のタレント妻が、引っ越し先でのプライベート姿をアップした。タレントの森咲智美（３３）が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「女の子ごはん＠ｏｎｎａｎｏｋｏ＿ｇｏｈａｎ更新されました」と報告。「みんなに『大阪で子連れならここいいよ〜！』って教えてもらって気になってた『てんしば』へさらに今回は焼肉屋さんもまさかの二本立てそして娘、女の子ごはん初参加でした」と続け、子どもを抱