◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１打席目はカウント１―２から低めボール球の８７・５マイル（約１４０・８キロ）のチェンジアップに食らいつき、しぶとく右前に運んだ。その後、１死満塁で三塁走者の大谷はスミスの右犠飛で先制のホ