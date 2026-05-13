３姉妹の母・横澤夏子、今年３月に第１子出産を発表した新米ママの松村沙友理が１３日、都内で「ａｕでんち」ＰＲ発表会に出席した。「ａｕでんち」は、ａｕエネルギー＆ライフ株式会社が「ａｕでんき」と蓄電池を組み合わせた新サービス。「家計を管理するものとして、電気代の節約術には目がないので勉強したい」（横澤）、「新米ママ、新米主婦としてお得な情報をゲットしに来た」（松村）と声を弾ませた。２人は育児に奔