フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見に臨んだ。４歳から始めた競技人生に一区切りをつけ「現役で一生懸命練習するのは、すごく青春なんだなと改めて感じています」と語った。ミラノ五輪後は、２２年北京五輪も共に戦ったペアの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組も引退を発表。「引退することは、割と前から聞いてはいたの