第７９回カンヌ国際映画祭が１２日（日本時間１３日）、フランス・カンヌで開幕した。最高賞「パルム・ドール」を競うコンペティション部門に正式出品されている「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）からは濱口竜介監督のほか、主演のヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒、長塚京三、黒崎煌代の５人が参加予定となっている。１５日にはレッドカーペットと公式上映が実施。翌１６日にはフォトコールと記者会見への参加が予定