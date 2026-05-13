今日13日の近畿地方は大気の状態が不安定で、日差しがあっても急な雷雨や“ひょう"に注意が必要です。こうした大気の不安定な状態は明日14日まで続く見込みで、午後を中心に積乱雲が発達しやすく天気が急変するおそれがあります。空模様の変化を見逃さないようにしてください。今日13日は日差しがあっても急な雷雨に注意 明日14日まで不安定今日13日の近畿地方は、大気の状態が不安定になる見込みです。午前11時現在は日差しの届