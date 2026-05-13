日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１３日、今年のうなぎの値段が異例の安さとなっていることを報じた。番組では今年、うなぎの稚魚が豊漁となっていることを伝え、うなぎチェーン店でデカ盛りメニューが登場していることや、平年より安価となった市販のうなぎをおいしく食べるための調理法などを映像とともに紹介した。スタジオにはコメンテーターとして活動休止中の人気グループ