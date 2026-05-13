◆米大リーグホワイトソック６―５ロイヤルズ（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、本拠地・ロイヤルズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場も４打席３打数無安打３三振。６３三振となってメジャー単独トップになった。打率は２割２分８厘となった。５月８日マリナーズ戦で８カード連続初戦本塁打の新記録を作っており、９カード連続が期待された村上。しかし第１打席