◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、４勝目を狙って本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、初回は３者凡退の好発進を切った。ベンチに戻るとホッとしたように笑顔を見せた。課題の初回だったが、先頭のイ・ジョンフ（李政厚）は低めのカーブを打たせて右飛。続くアラエスは２球で追い込み、今季最