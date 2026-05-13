あなたは読めますか？突然ですが、「誑かす」という漢字読めますか？時代劇やサスペンスドラマのセリフなどで耳にすることがありますが、いざ漢字で書かれると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たぶらかす」でした！「誑かす」とは、相手をだまして惑わせたり、言葉巧みに操って本心を失わせたりすることを意味します。特に、甘い言葉で誘惑して、正常な判断をできなくさせるようなニュアン