ふるさと納税の仲介サイトに支払う手数料が寄付額の1割を占め、高額になっています。総務省はこれを引き下げるよう、事業者側に要請する方針を明らかにしました。仲介サイトで集客している自治体や事業者に反応を探り、専門家にあり方を聞きました。■総務大臣「高額で強い問題意識」藤井貴彦キャスター「1379億円。これは12日に総務省が公表した、ふるさと納税で全国の自治体から仲介サイトの事業者に支払われた実質的な手数料の