元ＴＢＳの吉田明世アナウンサーが１２日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、ママ友などの付き合いで「女性アナウンサーは嫌われているという気持ちで接するようにしている」と言い、上田晋也を驚かせた。番組では女性アナウンサーのイメージのアンケートを紹介。「見た目がきれいで華やか」「高学歴で頭がよさそう」という一方、「野球選手と恋愛や結婚しがち」「あざとい」などの声もあった。吉田は「母に