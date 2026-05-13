日産自動車が2027年度末までに追浜工場（神奈川県横須賀市）で車両生産を終えることに伴い、同県に拠点を置くいすゞ自動車やIHIなどが工場の従業員を受け入れる意向を示していることが13日分かった。日産は、生産を移す日産自動車九州（福岡県苅田町）への転籍が難しい従業員の受け皿を探している。追浜工場では約2400人が働く。家庭の事情などにより近隣での転職を望む従業員が一定程度いるため、求人情報を提供している。生