日本フィギュア女子史上初の五輪2大会連続メダルを獲得したフィギュアスケート女子の坂本花織（26、シスメックス）が13日、地元の神戸市内で引退会見に臨んだ。白でコーディネートした服装で登壇した坂本。会見冒頭に流れたVTRを見て、感極まり涙を流した。今年3月に現役生活を終えた坂本は「青春」とくくり、「本当に現役の間、練習だったり試合だったり、本当にたくさんの感情に動かされて、結果に対して一喜一憂してっていうの