高市総理大臣は13日の参院本会議で、2025年の自民党総裁選と2026年の衆院選で高市事務所の秘書が対立相手を批判・中傷する動画の作成を依頼したとするメールのやりとりを週刊誌が報じたことについて野党議員から追及され、「その存在を確認できなかったと報告を受けている」と答弁した。その上で、仮に事実であった場合の自身の責任について問われ、「仮定の質問に答えることは差し控える」と述べた。立憲民主党の小西議員は質問の