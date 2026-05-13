子どもが学校や習い事、遊びに行く場合、親に「迎えにきて」とお願いすることもあるでしょう。もちろん住んでいる場所や子どもの年齢にもよりますが、その「迎えにきて」にイラッとすることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『子どもに「迎えにきて」と言われると、すごくイライラする。これは私だけ？』投稿者さんは、子どもから「迎えにきて」と言われることに、とても苛立ちを感じ