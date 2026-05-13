自転車の利用が増えるこの時期に合わせ、札幌市豊平区では５月１３日朝、警察などが盗難防止のための啓発活動を行いました。（警察官）「最近自転車の盗難が増えていて、２つ鍵をつけることをおすすめしています」１３日朝、札幌市豊平区の駐輪場で、警察官が学生らに自転車の盗難防止を呼びかけました。対策として鍵を２つ使う「ツーロック」の重要性を伝えました。（豊平警察署梶澤智博生活安全課長）「わずかな時間であ