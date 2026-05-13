「花壇の女王」と呼ばれ、ガーデニングで人気の高い「ペチュニア」の展示会が、札幌市で開かれています。淡いオレンジ色や、華やかなピンク色の花。花壇の女王とも呼ばれる「ペチュニア」が並びます。札幌市北区の百合が原公園・緑のセンターでは「ペチュニア展」が開かれています。暑さに強く、長く楽しめる「ペチュニア」は、ガーデニングを楽しむ方々に人気のある植物です。近年、多くの品種で改良が進み、日