鶴岡果恋が自身のインスタグラムを更新。親友との穏やかな休日の様子を披露した。【写真】“芝生にぺたん” の鶴岡果恋（全7枚）「大大だーいすきな家族みたいな存在の親友ちゃんと1日自然にふれて美味しいご飯たべてのんび〜り語り尽くした日」とつづった鶴岡。「心が満たされてひとつひとつの言葉が温かくてなんとも言葉にできない満足感」「あぁあ、楽しかった」と特別な時間を振り返った。投稿では、公園の芝生に座り込んだリ