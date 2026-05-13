＜全米プロ事前情報◇11日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ ペンシルベニア州フィラデルフィア郊外のアロニミンクGCは、1962年以来64年ぶりとなる全米プロゴルフ選手権の開催に沸いている。4月の「マスターズ」を制し、メジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は12日、公式会見に出席した。【写真】何が起きた？ 練習ラウンド中に右足の小指を確認するマキロイ2018年には「BM