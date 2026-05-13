◇プロ野球セ・リーグ巨人5xー3広島（5月12日、岐阜）2-3と追いかける7回にマウンドに上がった巨人の田和廉投手。3月28日の阪神戦に登板してからここまで15試合に登板し、無失点と新人としての球団記録を更新し続けています。この日も、危なげない投球に増田陸選手の好守もあって、8球で広島打線を無失点に仕留めました。試合後、数を重ねるごとに自信がついているのではないか聞くと、「いや、自分の中では本当にいつも通りとい