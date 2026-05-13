日銀新潟支店は県内の景気について、原材料高の影響などを受けつつも、「持ち直している」と20カ月連続で同じ判断をしました。 【日銀 新潟支店平形尚久 支店長】 「イラン情勢の影響は見られるが、現時点では全体として大きな影響とはなっていない」 ただ、日銀新潟支店の平形支店長は中東情勢の影響で建築資材などが調達しにくくなっていると指摘。 「先行きに不安を感じている企業があり、今後、影響が出てくる可能性もあ